Calcio: Deschamps, spero che Juve vinca la Champions

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "La Juventus comincia la Champions per vincerla, ed è un obiettivo legittimo. Se ci riuscirà? La vince solo una, la Juve ha questo obiettivo da anni, e io lo spero, magari.... Parla il cuore. Ha la qualità però ci sono altre squadre in lizza".

Lo dice, da Dubai dove si trova per 'Globe Soccer Awards', Didier Deschamps, ct della Francia campione del mondo e vicecampione d'Europa.

E proprio sugli Europei Dechamps parla in vista di quelli del 2020. "Mancini ha fatto davvero un ottimo lavoro, creando un gruppo - dice a proposito dell'Italia -. Le individualità? A giugno peseranno tanti fattori. È presto per indicare una squadra favorita sull'altra: bastano dei cambiamenti minimi nei prossimi mesi per fare la differenza".

Tornando alla Juve, e anche dei protagonisti di questi giorni negli eventi a Dubai, è inevitabile una battuta su Cristiano Ronaldo. "Cristiano è un campione ad alto livello da tanti anni - dice Deschamps -: se fa due gol ne vuol fare tre, se ne fa tre ne vuol fare quattro. E' un grande professionista, nonostante l'età, si mantiene. E' decisivo, non voglio offenderlo magari però corre meno di qualche anno fa ma forse lo fa meglio. E' decisivo, segna, quando ce l'hai può fare sempre la differenza". (ANSA).