Trova gioielli e li consegna ai vigili

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 27 DIC - Trova una borsa con gioielli e 2.300 euro in contanti e la consegna alla Polizia Locale. E' successo a Domodossola (VCO) alla vigilia di Natale.

Una donna residente in città ha notato una borsa abbandonata in una via del centro. Dopo averla aperta, e avere notato il denaro e i preziosi (per un valore di altri tremila euro), è andata al comando di piazza Mellerio della polizia municipale. I vigili hanno rintracciato la proprietaria, una donna di Domodossola, e le hanno restituito tutto.