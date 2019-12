Regio Torino conclude anno con Bolle

(ANSA) - TORINO, 27 DIC - Il 2019 del Teatro Regio di Torino termina a passo di danza. Domenica 29 dicembre e lunedì 30, alle 20.30, e martedì 31 dicembre, alle 16, è in programma "un viaggio imperdibile nella bellezza della danza", con l'etoile della Scala Roberto Bolle e le etoiles più scintillanti del momento. Dalla torinese Silvia Azzoni a Young Gyu Choi e Stefania Figliossi, da Melissa Hamilton a Viktorina Kapitonova, Julian MacKay, Tatiana Melnik e Alexandre Riabko.

Partner del Roberto Bolle and Friends è Intesa Sanpaolo.

I biglietti per i tre spettacoli sono pressoché esauriti. Per informazioni ed eventuale vendita occorre rivolgersi alla Biglietteria del Teatro Regio.