Atto vandalico contro sede Pd a Venaria

(ANSA) - TORINO, 25 DIC - Atto vandalico contro la sede del Pd di Venaria Reale (Torino), dove la scorsa notte è stato sfondato uno dei pannelli della porta di ingresso. Si tratta del secondo episodio del genere in poche settimane.

"Qualche Grinch - commenta Saverio Mazza, responsabile organizzativo del partito, sui social network - è tornato a farci visita alla sede Pd di Venaria. Ma ripetono sempre lo stesso errore: non ci arrendiamo, non ci intimorite, siete vigliacchi che agite nascosti e di notte".

"Caro Babbo Natale se proprio volevi lasciarci due regali potevi semplicemente bussare" scrivono gli attivisti locali.