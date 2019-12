Spadafora,sostengo Torino per Universiadi e Special Olympics

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - "Condivido e sostengo la proposta di candidatura congiunta di Torino quale città ospitante le XXXII Universiadi invernali e giochi mondiali invernali Special Olympics 2025". Così il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, in una lettera inviata alla sindaca, Chiara Appendino, e al presidente della Regione, Alberto Cirio.

"La Regione Piemonte, la città di Torino, il sistema sportivo italiano, il Paese tutto, oltre che Cusi e Special Olympics, devono poter cogliere opportunità tanto significative per crescere e innovare attorno ai valori dello sport, della solidarietà e dell'inclusione sociale - prosegue la lettera -.

Nell'esprimere viva soddisfazione per l'impegno corale che tutti gli attori coinvolti sono pronti a profondere, invio i migliori saluti e auguri di buon lavoro". (ANSA).