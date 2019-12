Pjanic ci mette la faccia, essere all'altezza del nome Juve

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - "Abbiamo il dovere di essere sempre all'altezza di quel simbolo che portiamo sul petto. Quando questo non accade è giusto metterci la faccia". Così Miralem Pjanic il giorno dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio. "Ora dobbiamo guardare a quegli obiettivi che non possiamo permetterci di mancare", aggiunge il centrocampista che su Twitter invita i compagni a restare "uniti #FinoAllaFine".

(ANSA).