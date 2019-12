Auchan-Conad, presidio a Torino

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - Scioperano anche a Torino i lavoratori del Gruppo Conad Auchan, che hanno dato via ad un presidio per dare visibilità alla vertenza. Alla manifestazione, indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs UIL del Piemonte, hanno partecipato anche Paolo Furia, Enzo Lavolta e Gianna Pentenero, rispettivamente segretario piemontese, responsabile Lavoro segreteria regionale e segreteria metropolitana del Pd.

"Il Pd è vicino alle lavoratrici e ai lavoratori Auchan/Conad e si farà parte attiva affinché la Regione Piemonte chiarisca con le imprese acquirenti i piani di ristrutturazione e di riorganizzazione che le stesse, in termini troppo generici, hanno anticipato - affermano gli esponenti dem - Pretenderemo chiarezza circa le ricadute occupazionali e gli eventuali ammortizzatori sociali impiegati".

Sono 1.500 i dipendenti degli Auchan di Rivoli, Venaria, Torino e Cuneo in attesa di conoscere il loro destino con il passaggio al sistema Conad.