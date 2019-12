Tormente di vento, liberata strada Rucas

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - Si è conclusa la disavventura dei turisti bloccati dalla bufera di vento e neve nella stazione sciistica Rucas, a Bagnolo (Cuneo). Lo spalaneve del Soccorso Alpino è riuscito a passare tra le auto bloccate e a pulire la carreggiata dai cumuli di neve trasportati dal vento, consentendo di tornare a valle alle 40 persone rimaste 'intrappolate' nella mattinata lungo la discesa e a un'ottantina fermi nella stazione sciistica. E' quindi rientrato il piano di emergenza organizzato per ospitare per la notte le 120 persone, tra cui molti bambini, nelle strutture di montagna, con assistenza in loco dei soccorritori.

In un'altra stazione sciistica del Cuneese, a Pian Munè, sopra paesana, il Soccorso Alpino è intervenuto per riportare a terra due sciatori rimasti bloccati sulla seggiovia scarrucolata dalle raffiche di vento.