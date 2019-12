Donna scomparsa, esito negativo ricerche

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - Non hanno dato esito le ricerche di Elisa Gualandi, l'ex dipendente del Comune di Torino scomparsa il 6 giugno 2018 dalla sua casa di via Villanuova a Pont Canavese. L'attività di ricerca, avviata a partire dalle 8 di questa mattina e coordinata dal comando della compagnia carabinieri di Ivrea, ha visto la partecipazione del soccorso Alpino e Speleologico Piemonte, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dei Volontari AIB, nonché l'adesione della Croce Rossa Italiana, per un totale di oltre 80 uomini complessivi. Sono state scandagliate zone impervie e boschive per un totale complessivo di 175 ettari.

L'attività non ha consentito di rinvenire tracce o elementi utili idonee a risalire alla persona scomparsa.