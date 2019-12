Furto in casa calciatore Torino Ansaldi,bottino 200mila euro

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Furto da 200 mila euro a casa di Cristin Ansaldi, calciatore argentino in forza al Torino. Ignoti si sono introdotti ieri sera nella sua abitazione di strada del Nobile, sulla collina torinese. I malviventi, approfittando dell'assenza del giocatore e dei suoi familiari, si sono introdotti nella casa e hanno portato via orologi e preziosi.

Sul colpo indaga la polizia. Due mesi fa era stata svaligiata l'abitazione di un altro calciatore, l'ex juventino Claudio Marchisio. In quel caso i ladri erano entrati in casa mentre il giocatore guardava la tv con la moglie Roberta. (ANSA).