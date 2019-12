Torino vuol chiudere in bellezza, "basta cali tensione"

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - "Servono intelligenza, giocare la palla, avere equilibrio per battere la Spal. Nel calcio non c'è mai nulla di scontato e le partite non finiscono mai". Brucia ancora la rimonta subita dal Torino sul campo del Verona, motivo in più secondo Walter Mazzarri per sfoderare una prestazione matura contro la Spal: per tornare alla vittoria e chiudere nel migliore dei modi il 2019. "La Spal ha sempre fatto ottime gare anche con la Roma - ha proseguito il tecnico dei granata -. Ha raccolto meno di quello che il campo dice". Dipenderà dal modo in cui il Torino affronterà la partita, "con pazienza, senza fretta", lasciandosi alle spalle la delusione di Verona "che brucia ancora" e assimilando la lezione appresa al Bentegodi.

"Con la Fiorentina c'è stato un calo ma con il Verona è difficile decifrare cosa sia successo. Quella batosta ci ha fatto capire che la concentrazione non va mai abbassata, fino al 95' le partite si possono ribaltare". Senza Baselli, out fino al 2020 per un infortunio al ginocchio, Mazzarri è in dubbio se affidarsi a Lukic o Meitè, abbondanza che è ancora maggiore in attacco: "Siamo arrivati a un livello in cui se stanno tutti bene è difficile sbagliare, qualsiasi scelta faccia. Ora sono tutti in forma, Belotti è andato a mille come Zaza e Berenguer, si è allenato bene anche Verdi che a Verona ha giocato molto bene. Farò delle scelte e poi ben vengano i tre cambi, quando c'è competitività ci guadagna la squadra". (ANSA).