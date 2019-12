Juve: maglia in Supercoppa con numeri e nomi in Arabic style

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - La Juventus indosserà una maglia speciale nella Supercoppa italiana contro la Lazio, domenica a Riad. All'interno di ogni singolo numero ci sarà un tradizionale disegno calligrafico arabo, che evidenzia la parola Juventus, con anche il nome di ogni singolo giocatore scritto in testo arabo.

"Con questa scelta - sottolinea sul sito del club Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus - vogliamo rendere omaggio a una forma d'arte tradizionale. Juventus dimostra così di essere vicina ai tifosi di tutto il mondo e ancora una volta vuole sorprendere con una maglia unica, che conferma anche la vocazione a esplorare nuovi territori comunicativi. La collaborazione con il grande artista Shaker Kashgari, rende ancora più speciale un appuntamento importante come la Supercoppa". "La cultura araba è radicata nell'orgoglio e nella passione, la stessa che hanno le squadre di calcio, i giocatori e i tifosi in tutto il mondo - aggiunge Shaker Kashgari - La calligrafia è una delle più antiche tradizioni del nostro mondo, mentre il calcio sta giocando un ruolo sempre più importante nella società: questo design unisce i due aspetti". (ANSA).