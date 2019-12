Fca-Psa, fusione non blocca investimenti

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - Il piano di investimenti da 5 miliardi per l'Italia va avanti. Lo ha detto ti il responsabile delle attività europee di Fca Pietro Gorlier nell'incontro a Mirafiori richiesto dalle organizzazioni sindacali dopo la firma dell'accordo con Psa per la fusione. Lo riferiscono fonti sindacali presenti alla riunione.

All'incontro partecipano i segretari generali di Fil, Uilm, Fismic, Ugl metalmeccanici e Quadri. Al termine Gorlier vedrà i vertici della Fiom. Marco Bentivogli, segretario generale Fim, annuncia la "piena occupazione entro il 2022", mentre Rocco Palombella segretario generale della Uilm riferisce che "i 3,7 miliardi di euro di risparmi annuali, da conseguire a regime con la fusione Fca-Psa, saranno raggiunti non con chiusure di stabilimento, bensì soprattutto da economie di scala su investimenti e forniture".