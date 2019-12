Albese-Unesco carbon free

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - Azioni e servizi innovativi per ridurre le emissioni di gas serra nelle Langhe, patrimonio Unesco con Roero e Monferrato. Questo il progetto presentato ad Alba da Confindustria Cuneo in collaborazione con Fondazione LINKS, Politecnico di Torino, Università Bocconi e, con la partnership tecnica di Egea.

"Inizieremo da un'analisi territoriale per capire quali sono le risorse per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per rendere queste soluzioni sostenibili in un piano territoriale", spiega Maurizio Repetto, del Politecnico di Torino. Sostenibilità, spiegano il presidente e la direttrice di Confindustria Cuneo, Mauro Gola e Giuliana Cirio, vanno infatti nella direzione della "competitività per le imprese".

"È un'azione ambiziosa, abbiamo il dovere di difendere e salvaguardare questo territorio - conclude il sindaco della cittadina cuneese, Carlo Bo -. Alba è Capitale della Cultura d'impresa 2020. Vogliamo essere capofila di un cambiamento che poi potrà essere replicato in altri territori".