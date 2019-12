A Neive in treno+bus, collegamento green

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - Arrivare in treno alla stazione di Alba e raggiungere Neive col bus, con tempi e costi vantaggiosi e in totale sicurezza. Sono i vantaggi della nuova soluzione intermodale frutto della sinergia tra Trenitalia Piemonte e Bus Company, nata per agevolare chi sceglie il treno, in combinazione col bus, per raggiungere uno dei borghi più belli d'Italia terra dei rinomati vini piemontesi Barbaresco, Barbera, Moscato e Dolcetto.

Il nuovo collegamento treno+bus è stato presentato alla stazione di Alba dal Direttore Passeggeri Regionale Piemonte di Trenitalia, Marco Della Monica e dall'Amministratore Delegato di Bus Company, Enrico Galleano. Presenti l'assessore ai Trasporti del Comune di Alba, Massimo Reggio, e il sindaco di Neive, Annalisa Ghella. Sono 25 i collegamenti regionali feriali - 12 in andata e 13 al ritorno - che collegano Torino ad Alba da dove partono i bus con orario abbinato per raggiungere Neive. A questi si aggiungono 20 collegamenti il sabato e 9 la domenica.