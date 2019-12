Tennis: Binaghi 'Torino fantastica, Atp meglio di Londra'

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - "Torino è fantastica: quello che si sta facendo in vista delle Atp Finals, non l'ho mai visto in tutta Italia". Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi promuove il lavoro che si sta svolgendo in vista della competizione tennistica che nel 2021 lascia Londra per approdare sotto la Mole. "Se si continua così supereremo Londra e la città ci renderà orgogliosi, un gran bell'esempio", aggiunge il numero uno della Federtennis, questa sera alla Nuvola Lavazza in occasione del gala dei Supertennis Awards.

"Siamo molto emozionati, avere tutto il tennis italiano a Torino è un onore - dice la sindaca, Chiara Appendino -.

Lavoriamo per novembre 2021, un appuntamento importante per il tennis nazionale e internazionale".

Il movimento tennistico italiano sta vivendo un momento positivo, con tanti campioni affermati e altri in rampa di lancio. "Un momento straordinario, avere Berrettini, Sonego, Sinner, Fognini sono stimoli per fare bene - dice ancora la prima cittadina, grande appassionata di tennis -. Non solo saremo all'altezza di Londra, ma faremo anche meglio". (ANSA).