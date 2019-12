Juve, ricetta Bonucci, sacrificio e voglia vincere

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - "Nel calcio non c'è nulla di scontato. Con sacrificio e voglia di vincere si arriva ad ottenere il risultato". Leonardo Bonucci celebra su Instagram la vittoria contro la Sampdoria, che permette ai bianconeri, anche in caso di successo dell'Inter, di chiudere il 2019 in testa al campionato. "Adesso recuperiamo e prepariamoci per la finale di Supercoppa" aggiunge il capitano bianconero commentando la foto dell'esultanza dopo i tre punti conquistati a Marassi. "Per stare in cima a volte serve salire in cielo", scrive su Instagram Miralem Pjanic, con un chiaro riferimento al volo di Ronaldo per il gol del 2-1. "Adesso prepariamoci per la Supercoppa, abbiamo una finale da giocare" osserva il regista bianconero, che sposta l'attenzione sulla partita di Ryad contro la Lazio. "Sempre più in alto!" è l'esultanza di Gigi Buffon, soddisfatto per i tre punti conquistati e per aver agganciato Paolo Maldini in vetta alla classifica di presenze in Serie A.

"Stacco, vittoria e partita con un significato tutto particolare" commenta il portiere della Juventus su Instagram.

(ANSA).