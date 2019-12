Consiglio regionale,100 ore Aula in 2019

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Nel 2019 il Consiglio regionale del Piemonte ha tenuto 46 sedute, con oltre 100 ore complessive di lavori d'Aula. Sono stati presentati 52 progetti di legge, più 11 disegni di legge della Giunta, 132 atti ispettivi fra interrogazioni e interpellanze e 139 atti di indirizzo, 28 dei quali sono stati approvati. La presenza alle sedute è stata del 100% per 24 consiglieri e del 90% per altri 14. Lo ha sottolineato il presidente dell'assemblea legislativa, Stefano Allasia, in occasione della tradizionale conferenza stampa di fine anno nella quale l'ufficio di presidenza di Palazzo Lascaris fa il punto sull'attività degli ultimi 12 mesi.

"Attraverso la rideterminazione dei vitalizi - ha annunciato Allasia - abbiamo risparmiato 700 mila euro. Ho chiesto che questi risparmi non vengano inglobati nel bilancio del Consiglio regionale ma vengano distribuiti sul territorio".