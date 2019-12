Bardonecchia, seggiovia Sellette 4

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Bardonecchia inaugura la nuova seggiovia quadriposto Sellette, che dai 1.800 metri di Chesal arriva a quota 2.200, nell'area del Melezet. Avrà una portata di 2.400 persone l'ora e potrà coprire l'intero tragitto in appena 5 minuti.

"Continuiamo a investire per rinnovare impianti e piste, sfruttando al meglio le zone in quota del comprensorio per incrementare il periodo di utilizzo di tutta l'area sciabile - spiega Nicola Bosticco, ad Colomion - Con i nuovi impianti sempre più sciatori potranno apprezzare la bellezza di questa parte di montagna".

La nuova seggiovia, un investimento di 4 milioni di euro, è il secondo impianto inaugurato a Bardonecchia dopo dopo la seggiovia esaposto 6 Gigante, costruita nell'estate 2017 in località Fregiusia. "Il nostro obiettivo è rendere sempre più accessibile il comprensorio - conclude - e garantire un'offerta molto differenziata e qualitativamente d'eccellenza per soddisfare le esigenze di tutti".