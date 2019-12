Torino Città Cinema 2020, al lavoro su Comitato scientifico

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - Torino Città del Cinema 2020 si appresta a confermarsi capitale della settimana arte. Pochi giorni e si entrerà nel vivo del programma di iniziative previste per l'occasione e ribattezzato 'Un film lungo un anno'.

Per dare organicità ai numerosi eventi in programma, il Museo Nazionale del Cinema sta pensando di dare vita ad un comitato scientifico. Ad annunciarlo il presidente Enzo Ghigo nel tradizionale incontro con i giornalisti per gli auguri di Natale.

"L'obiettivo è quello di sostenere Torino 2020, attraverso il lavoro congiunto dei soci della Fondazione, per offrire alla città - spiega Ghigo - un programma all'altezza delle aspettative degli appassionati di cinema e non solo". Tra le iniziative già in programma l'installazione di venti totem nei luoghi di Torino che hanno fatto da scenografia a film famosi, per dare vita a un percorso cine-turistico, masterclass per studenti e la mostra 'Cinema Addosso' di Anna Moda sui costumi di scena. (ANSA).