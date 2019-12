Regina Margherita, al via raccolta fondi

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - Prende il via la raccolta dei due milioni di euro necessari per la ristrutturazione della Pneumologia Pediatrica dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Lo prevede una intesa siglata fra la Fondazione Respiro Libero e la Città della Salute di Torino, di cui l'ospedale fa parte, alla presenza del governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e dell'assessore alla Sanità, Luigi Icardi.

La fondazione è stata creata appositamente per questo progetto dal suo presidente, Marco Tadolini del gruppo Megadyne, la cui famiglia ha contribuito all'avvio della campagna di raccolta fondi donando 200 mila euro.

"Il Regina Margherita - rimarcano Cirio e Icardi - è una struttura di eccellenza che intendiamo valorizzare e difendere".

La ristrutturazione, oltre a dotare il reparto diretto da Elisabetta Bignamini delle tecnologie più all'avanguardia, prevede di aumentare le stanze di degenza, creando anche spazi per gli accompagnatori con angolo cottura, frigorifero e letto.