Mostre: alla Gam La Fiera di Saluzzo, quadro monumentale

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - E' esposto alla Gam di Torino la maestosa Fiera di Saluzzo, presentata da Carlo Pittara nel 1880 alla IV Esposizione Nazionale di Belle Arti di Torino. Il quadro, che rievoca una fiera seicentesca con animali, ambientata poco fuori le mura di Saluzzo, ha dimensioni monumentali: 4,08 metri di altezza per 8,11 metri di larghezza.

L'opera fu esposta per l'ultima volta nell'estate del 1981 a Palazzo Madama, nell'ambito della mostra Alfredo d'Andrade.

Tutela e restauro. La tela fu poi avvolta su rullo e riposta nei depositi del Museo dove è stata conservata fino a oggi.

Al dipinto è affiancato un grande grafico che permette di individuare edifici e dimore saluzzesi, e apprezzare lE specie degli animali raffigurati. Per il riconoscimento e lo studio degli animali dipinti da Pittara, la mostra si avvale dell'apporto di docenti ed ex docenti del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Torino, una collaborazione nell'ambito delle celebrazioni per i 250 anni della Scuola Veterinaria di Torino. (ANSA).