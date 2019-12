Lotito: "Supercoppa a Riad contro violazione diritti"

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "A Riad faremo una riunione con tutte le donne, che verrà sponsorizzata da un noto brand, perché i loro diritti vanno tutelati e rispettati. Le donne arabe devono avere la parità dei diritti e il calcio può aiutarle. Facile dire che in quei posti si violano i diritti delle donne, noi facciamo qualcosa per cambiare questo sistema". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, una delle due squadre che giocherà la finale della Supercoppa Italia domenica contro la Juventus. La scelta di Riad come sede della sfida ha sollevato non poche polemiche, per via delle accuse di violazione dei diritti umani e non solo.

"Non andiamo a Riad solo per giocare una partita di calcio - aggiunge il patron del club biancoceleste, parlando nella sede della stampa estera, a Roma -, ma perché vogliamo fare qualcosa per cambiare. Le distorsioni del sistema possono essere cambiate solo con la presenza, gli assenti hanno sempre torto. Noi garantiremo lo spettacolo, loro garantiscano il cambiamento. Noi combattiamo ogni comportamento non in linea con la legalità". Il cambiamento sostanziale passa anche attraverso una partita".

