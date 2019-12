Guardiola: "Sognavo di giocare con Zidane alla Juve"

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Quando ancora giocavo, e decisi di lasciare il Barcellona, sognavo di esibirmi assieme a Zinedine Zidane, dunque di passare alla Juve. Ammiro molto Zizou e mi sarebbe piaciuto far parte della 'sua' squadra". Così, in conferenza stampa, Josep Guardiola, allenatore del Manchester City. Il tecnico catalano in estate è stato accostato alla squadra bianconera, ma come allenatore. Interpellato sulla prossima sfida di Champions League contro il Real Madrid, valida per gli ottavi di finale, l'allenatore catalano ha detto che "loro hanno più esperienza nel torneo, noi proveremo a fare il possibile per passare il turno. Proveremo a giocarcela. Sarà bello rivedere Zidane". (ANSA).