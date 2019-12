Frana su statale 337, disagi frontalieri

(ANSA) - VERBANIA, 18 DIC - Disagi questa mattina lungo la statale 337, chiusa per una frana nel comune di Re, tra le frazioni di Iselle e Ponte Ribellasca. Un tratto di strada è scivolato a valle aprendo una voragine che costringe i numerosi frontalieri a percorre strade alternative.

I tecnici di Anas valuteranno oggi la situazione per decidere come intervenire. Funziona regolarmente la ferrovia 'Vigezzina' tra Domodossola e Locarno (Svizzera).

"Ancora una volta abbiamo provato la paura sulla nostra pelle. Per andare a lavorare corriamo grossi rischi: tutto questo perché qualcuno non fa il suo dovere", commenta Antonio Locatelli, coordinatore dei frontalieri del Vco. Sono 5.500 i frontalieri che dal VCO vanno in Svizzera ogni giorno. Da oltre 10 anni la statale attende l'inizio dei lavori di messa in sicurezza. Due giorni fa la notizia dell'assegnazione della gara d'appalto. Per 10 milioni di euro per la sistemazione dei versanti della strada che attraversa la Vigezzo.