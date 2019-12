Fca-Psa: ok a fusione, 4/0 gruppo mondo

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - Accordo per la fusione tra Fca e Psa. La nuova società sarà il 4/o costruttore d'auto al mondo in termini di volumi, il 3/o per fatturato, con vendite annuali di 8,7 milioni di veicoli e ricavi di 170 miliardi di euro.

John Elkann sarà il presidente, Carlos Tavares ceo. Il cda avrà 11 membri, con una maggioranza di consiglieri indipendenti.

Sarà consigliere anche Tavares con mandato iniziale di 5 anni.

Prima del closing, Fca distribuirà ai propri azionisti un dividendo speciale di 5,5 miliardi di euro mentre Psa distribuirà ai propri azionisti la quota del 46% detenuta nella società di componentistica Faurecia. La capogruppo della società avrà sede in Olanda sarà quotata a Parigi, a Milano e New York.

Le due società avranno "una robusta base per stimolare ulteriormente l'innovazione e determinare lo sviluppo di competenze all'avanguardia nel campo dei veicoli alimentati a energie alternative, della mobilità sostenibile, e della guida autonoma e connessa".