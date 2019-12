Borse studio 'Eco' e 'Pittatore' a 16

(ANSA) - ALESSANDRIA, 18 DIC - Consegnate al 'Palatium Vetus', sede della Fondazione SolidAL Onlus, le borse di studio per l'anno accademico 2018-2019 intitolate alla memoria di Umberto Eco e Gianfranco Pittatore, promosse con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e l'Università del Piemonte Orientale (Upo). Sedici i riconoscimenti assegnati, ciascuno di 1.500 euro: 8 nei corsi di Laurea umanistica di Lettere, Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche, sociali e dell'amministrazione; altrettante in quelli di Economia Aziendale ed Economia Management e Istituzioni.

Quelle dedicate a Eco sono andate a Alberto Burocco, Sofia Raselli e Rebecca Conti (Categoria immatricolati 18/19) e a Susanna Ivaldi, Carlo Alessandro Caccia, Stefano De Vivo, Federico Basso e Massimiliano Crivellari (Categoria iscritti 18/19). I premiati per 'Pittatore' sono Alessio Cammisa, Iuliana Maria Gherhes, Benedetta Barusco (immatricolati 18/19) e Nicholas Dotta, Kevin Dotta, Mara Jitaru, Andrea Rinaldi e Alessandra Leonardi (iscritti 18/19).