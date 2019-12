Anna Maria Loreto procuratore Torino

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - A un anno di distanza dalla pensione di Armando Spataro, Torino ha un nuovo procuratore e per la prima volta si tratta di una donna. E' Anna Maria Loreto, per 16 anni procuratore aggiunto a Torino e oggi uno dei pm titolari dell'inchiesta sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d'Aosta, che ha portato alle dimissioni del presidente della Regione. Loreto è passata con 12 voti, 7 invece i voti ottenuti dal suo diretto concorrente, il procuratore di Siena Salvatore Vitello.

Anna Maria Loreto non solo è la prima donna a guidare la procura di Torino, ma è in assoluto la prima donna a diventare procuratore di un ufficio di grandi dimensioni. In passato altre donne erano arrivate al vertice di uffici requirenti, ma si trattava di piccole o medie realtà.