Torino Hooligans, gip convalida 75 Daspo

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha convalidato i 75 Daspo, con obbligo di firma, emessi dal Questore di Torino nell'ambito dell'operazione 'Last Spring' che ha azzerato il gruppo ultrà dei 'Torino Hooligans'.

L'indagine ha accertato "l'inclinazione all'illegalità" degli aderenti al gruppo che, in occasione delle partite del Torino, ponevano in essere "condotte violente, provocatorie e offensive" contro "tifoserie ospiti, forze dell'ordine e Torino". Accertati anche atteggiamenti prevaricatori nei confronti dei normali tifosi della Curva Primavera dello Stadio Olimpico Grande Torino.

Nell'ambito della medesima operazione, la Digos ha anche deferito una quarantina di ultrà napoletani e interisti per le condotte criminose perpetrate in occasione delle gare Torino-Napoli e Torino-Inter, nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti Daspo.