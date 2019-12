Soldati protagonisti calendario EI

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - I soldati, "coloro che hanno scelto di servire in armi la Patria con lealtà e orgoglio, capaci di sacrificare la loro vita per la difesa del Paese e per il bene della collettività", sono i protagonisti del calendario 2020 dell'Esercito italiano presentato oggi anche a Torino. Alla cerimonia ha partecipato il generale Salvatore Cuoci, comandante per la Formazione e Scuola di applicazione dell'Esercito. Le tavole dei 12 mesi sono un viaggio tra tutte le componenti dell'Esercito, per celebrarne i corpi e le specialità, gli equipaggiamenti e i mezzi di ciascuna, ripercorrendone le origini, i compiti, le caratteristiche di impiego e il contributo in termini operativi. Ampio spazio è dato allo sviluppo tecnologico necessario per superare le sfide dei tempi, fronteggiare una minaccia sempre più determinata e per assicurare sempre più la protezione del singolo. Il ricavato delle vendite del Calendario 2020 andrà all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani ed i militari di carriera.