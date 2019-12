Sindaco Acqui-Asl, accordo cardiologia

(ANSA) - ALESSANDRIA, 17 DIC - Accordo raggiunto tra l'Asl di Alessandria e il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini, che ieri aveva dato vita a un presidio nell'atrio dell'ospedale Monsignor Galliano per protestare contro la riorganizzazione dei servizi di cardiologia. Lo rende noto il primo cittadino, che ringrazia "cittadini e politici per il sostegno".

"Con il commissario Galante abbiamo concordato per iscritto che il distacco funzionale dei cardiologi non comporterà in nessun modo una riduzione delle prestazioni e della operatività del servizio - spiega Lucchini -. Ho chiesto e ottenuto che qualora ci fossero modifiche sostanziali dell'organizzazione ospedaliera, siano valutate per tempo con i rappresentanti politici del territorio".

Giovedì sera è convocato un incontro per un confronto con tutti i sindaci di Acquese e Ovadese.