Ruba in casa ripreso da telecamere

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Tre minuti per sfondare la porta di un appartamento di Torino, nel quartiere Aurora, rubare e fuggire. Due diciottenni, un ragazzo e una ragazza, sono stati incastrati dalle telecamere di sicurezza piazzate nell'alloggio dal proprietario, che ha assistito al furto in diretta sul suo smartphone, e ha chiamato i carabinieri. Curioso il gesto ripreso dal video, in cui si vede il malvivente che, prima di uscire, manda un bacio al presepe.