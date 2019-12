Neos cerca assistenti di volo over 40

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Nasce Neos Dream 40, primo open day dedicato agli over 40 che vogliono diventare assistenti di volo della compagnia aerea del Gruppo Alpitour. E' riservato a persone senza esperienza e con età fra i 40 e i 50 anni, "una fascia d'età talvolta lasciata ai margini del mercato del lavoro, che tende a privilegiare i neolaureati e i giovani fino ai 35 anni, lasciando meno spazio a persone più mature che hanno un desiderio nel cassetto, l'esigenza di cambiare impiego, oppure bisogno di reinventarsi dopo uno stop lavorativo". Neos Dream 40 si terrà il 13 gennaio 2020 presso il Novotel Milano Malpensa Airport.

"Organizziamo questo open day - spiega Sabrina Magnoni, responsabile Risorse Umane di Neos - per offrire un'opportunità a un segmento di persone diverso da quello abituale e con esperienze di vita e professionali diverse. Ogni anno organizziamo 4 open day riservati ai più giovani, per selezionare il personale dei nostri voli: con Neos Dream 40 diamo un messaggio di apertura, inclusione e flessibilità".