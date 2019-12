Natale con 4 nuovi organi, sono rinato

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - "Sono rinato e questa nuova vita voglio tenermela stretta". Sottoposto all'inizio di ottobre al trapianto di polmoni, fegato e pancreas, Domenico Gatta si prepara a festeggiare un 25 dicembre speciale. "Il più bel regalo l'ho già ricevuto da chi mi ha donato gli organi e dai medici delle Molinette - dice nel suo letto della Terapia Intensiva Universitaria - Sembra retorico, ma vi assicuro che non lo è: grazie a questo speciale trapianto per me sarà per sempre Natale".

L'uomo, 47 anni, era stato trasferito a Torino con un volo di Stato dal Policlinico di Bari. Affetto da una grave fibrosi cistica era in coma. "Non ricordo nulla - racconta - però ricordo la sofferenza di quando ero costretto a uscire di casa col respiratore, decine di farmaci a portata di mano per ogni evenienza". Il trapianto combinato lo ha salvato. "E' ancora presto per tornare a casa - conferma la moglie, Giuseppina - ma sta migliorando giorno per giorno. E' una vera rinascita, non dimenticheremo mai questo Natale".