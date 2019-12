Maltempo, torna allerta gialla

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Torna l'allerta gialla per il maltempo in Piemonte: le aree critiche sono quelle appenniniche, per il rischio idrogeologico - allagamenti e piccole frane - prodotto dalle piogge intense oggi e domani, e le montagne nel nord della regione, domani, per il pericolo valanghe.

La quota neve resterà alta per il periodo, da 1600-1700 metri in su; dovrebbe però abbassarsi nella fase più acuta del maltempo, prevista da venerdì, quando dovrebbe nevicare già a 1300 metri sulle Alpi occidentali, a 1500 altrove.