Influencer cinesi visitano monti Torino

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - L'ATL Turismo Torino e Provincia ospita cinque tra i più importanti influencer cinesi per promuovere il turismo montano piemontese, estivo e invernale, verso la Cina e i cinesi residenti in Europa.

L'obiettivo del progetto Piemonte Meets China è duplice: promuovere il turismo cinese montano in bound sia estivo che invernale sul territorio dell'Alta Val di Susa e Chisone grazie alla conoscenza e l'utilizzo dei canali di comunicazione più appropriati per raggiungere l'utente cinese e promuovere in direzione out bound, in vista delle Olimpiadi del 2022, la visibilità di atleti e maestri per un engagement sia privato che istituzionale.

L'educational è realizzato dalla Atl in collaborazione con Regione Piemonte, Comuni e Consorzi dell'Alta Val Susa e Chisone e le società Colomion e Sestrieres. I 5 influencer scopriranno quindi le attrattive e l'offerta della Vialattea e Bardonecchia oltre a sciare sui rispettivi comprensori per poi soggiornare a Torino.