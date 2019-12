Clochard Torino aggredita,fermato 21enne

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Un 21enne originario della Guinea Bissau, regolare in Italia ma già sottoposto all'obbligo di firma, è stato fermato dalla polizia per l'aggressione a Torino alla clochard 34enne di origini nigeriane. Gli agenti di una volante lo hanno fermato sul Ponte Mosca, non lontano dal luogo del delitto; si era cambiato d'abito, ma è stato riconosciuto per un taglio alla mano che si era procurato colpendo la donna con il collo di una bottiglia rotta. Sui motivi dell'aggressione, e sui rapporti tra l'uomo e la vittima, sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia.

La ferita è stata ricoverata all'ospedale San Giovanni Bosco; al momento la prognosi dei sanitari è di 40 giorni salvo complicazioni.