TEDxTorino al Mirafiori Motor Village

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - TEDxTorino ha scelto il Mirafiori Motor Village, il più grande flagship del Gruppo Fca in Europa, per ospitare nel fine settimana TEDxTorino Woman. Protagoniste quattro donne che, di fronte alle trecento persone in sala, hanno raccontato dieci 'idee che meritano di essere condivise', permettendo di guardare al presente e al futuro attraverso una prospettiva diversa e del tutto femminile.

Concepito e inaugurato nel 2006 come spazio polivalente, da sempre il Mirafiori Motor Village è un punto di riferimento nella vita culturale della città e porta avanti il suo impegno culturale in un'ottica di costante dialogo con il territorio torinese e con gli eventi che vi si svolgono.

Ospiti di TEDxTorino Women sono state la ricercatrice universitaria Silvia De Francia, la viaggiatrice Paola Giacomini, l'esperta di cooperazione e sviluppo locale Francesca Paini e Emanuela Barbano, che da anni lavora su temi quali la salvaguardia del Pianeta.