Sospetto ordigno in parcheggio torinese

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Un presunto ordigno con timer è stato trovato questa mattina in una siepe che delimita un parcheggio a Settimo Torinese. Sul posto gli artificieri del comando provinciale Carabinieri di Torino. I militari usano - come impone il protocollo di sicurezza - un cannoncino a distanza mentre due cani addestrati 'antiesplosivi' del nucleo carabinieri cinofili sono impegnati nelle bonifiche dell'area che è stata evacuata e recintata.

Il presunto ordigno, candelotti rossi collegati con fili elettrici a un apparente timer, è stato trovato in via Cena all'angolo con via Cuneo in un angolo della recinzione, sopra un tappeto di foglie secche.