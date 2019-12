Ricerca genetica, a Candiolo sede IIGM

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Nuova sede per l'Italian Institute for Genomic Medicine (IIGM). La fondazione, ente strumentale della Compagnia di San Paolo che dal 2010 sostiene la ricerca genetica, ha trasferito la propria sede operativa all'istituto di Candiolo - Fondazione del Piemonte per l'Oncologia.

La sinergia, in base ad una convenzione sottoscritta nel dicembre dell'anno scorso, permette la conduzione di progetti di ricerca secondo i più elevati standard nel campo della biomedicina e medicina traslazionale in ambito oncologico.

L'obiettivo del trasferimento è quello di "avere una diagnosi per una cura preventiva che eviti la nascita del tumore", spiega il presidente della Fondazione del Piemonte per l'Oncologia, Andrea Agnelli. "È una sfida enorme - aggiunge -: arrivare a questo risultato sarà un passo avanti per tutta l'umanità". Parla di una "sinergia naturale di grandissimo interesse" Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo, di cui l'Italian Institute for Genomic Medicine è un ente strumentale. "Vogliamo diventare un centro di ricerca innovativo a livello mondiale, formare nuovi ricercatori e sviluppare proprietà intellettuale. Lavorare con Candiolo sarà un grande elemento di crescita".

Alla presentazione della nuova collaborazione sono intervenuti anche Ruggero De Maria, presidente di Iigm, e Anna Sapino, direttore scientifico dell'istituto di Candiolo.