Migliora qualità vita, Torino è 33esima

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - "Come sempre, non smetterò mai di ricordarlo, si deve fare di più e meglio. Ma questi sono segnali che la direzione è quella giusta, e andremo avanti con ancora maggiore determinazione". Così, su Facebook, la sindaca di Torino Chiara Appendino commenta il rapporto de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita.- Il capoluogo piemontese sale di 5 posizioni rispetto al 2018 ed è 33esimo, "il miglior risultato dal 1990 ad oggi", evidenzia la sindaca.

"Molti gli indici presi in considerazione - sottolinea Appendino - tra i punti di forza vediamo i consumi e il posizionamento tra le Smart Cities, quinta posizione in entrambi i casi. La criticità maggiore, come tutte le metropoli, riguarda la sicurezza, dove però - sottolinea la sindaca - l'impegno è totale da parte di tutte le Istituzioni, ed è in tal senso che va l'accordo sulla sicurezza integrata, siglato pochi giorni fa".