Cadavere in fosso, è uomo investito

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - E' morto travolto da un'auto l'uomo di 46 anni ritrovato dai carabinieri in un fossato, lungo la strada provinciale 193 tra Orbassano e Stupinigi. L'investitore, un 65enne di Cumiana (Torino), è stato rintracciato dagli investigatori dell'Arma e denunciato per omicidio stradale.

Subito dopo l'incidente, il conducente aveva chiamato i carabinieri dicendo che, alla guida della sua Citroen, aveva travolto "qualcosa, forse un animale", ma che, una volta sceso dall'auto, non aveva trovato nulla. Dopo un primo sopralluogo che, a causa della scarsa luminosità della zona, aveva dato esito negativo, il corpo di Semeraro è stato trovato dai carabinieri questa mattina. A quanto si apprende da una prima analisi medico-legale, la vittima è morta a seguito di un trauma cranico.