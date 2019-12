Biella Città Creativa Unesco sul web

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Sono state 800mila le visualizzazioni, sui social media, di Biella Città Creativa Unesco. Il dato dimostra l'interesse che, anche sotto il profilo comunicativo, ha generato la candidatura di Biella. Le interazioni sono state 600 mila, 3 mila i click al link www.biellacittàcreativa.it. E ancora: 50 mila visualizzazioni di video, 350 ritratti di #millefiliuntessuto e oltre 2.500 contenuti su Instagram con #biellacittàcreativa.

L'hashtag è stato preso "in consegna" dai cittadini biellesi per promuovere in modo autonomo la candidatura e diffondere i valori del nostro territorio. Ottima anche la visibilità del sito web, visitato da oltre 7.000 utenti unici per oltre 10.000 sessioni: più di 29.000 le pagine visualizzate per un tempo medio di permanenza che supera i 2 minuti e mezzo.

"Ringraziamo chi ci è stato vicino e ha fatto con noi squadra nel corso di questi mesi", commenta il sindaco, Claudio Corradino, che ringrazia in particolare due imprese locali, Btrees e Orangepix, per il lavoro svolto.