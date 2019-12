Serie A: Juventus-Udinese 3-1

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - I tre tenori, finalmente assieme, danno spettacolo. La Juve si diverte con Ronaldo, Higuain e Dybala, l'Udinese e' spazzata via (3-1) e, in attesa di Fiorentina-Inter di stesera, i bianconeri tornano in vetta e cancellano il crac dell'Olimpico. CR7 segna una doppietta e Bonucci chiude i giochi già nel primo tempo. Pussetto oltre il 90' sigla la rete dei friulani. L'Atalanta rimaneggiata, dopo il sogno degli ottavi Champions, cade 2-1 a Bologna per le reti di Palacio e Poli che ha reso vana quella del momentaneo pareggio di Malinovsky. Il Milan sfiora la vittoria piu' volte ma si fa fermare sullo 0-0 dal Sassuolo. (ANSA).