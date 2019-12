Mazzarri, pazzesco quel che è successo

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Ha un diavolo per capello il tecnico del Torino Walter Mazzarri. Il pareggio a Verona sa davvero di beffa. "E' una partita difficile da spiegare - afferma l'allenatore granata - E' stata una delle nostre migliori partite degli ultimi tre anni. Siamo stati impeccabili sino al 0-3. Il tre a zero ci ha fatto pensare che potevamo dilagare e poi ci siamo complicati la vita da soli. Quello che è accaduto è pazzesco. La gara l'avevamo in pugno, faccio fatica a rendermi conto di quello che è successo. Non possiamo permetterci questi cali di tensione".