Torino a Verona, Belotti è recuperato

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Il Torino recupera capitan Belotti per la trasferta di Verona. "Sta bene, è a disposizione e posso contare su di lui al 100%", dice alla vigilia della partita Walter Mazzarri, che mescola le carte. "Zaza? Merita la riconferma come tutti quelli che hanno vinto la settimana scorsa - afferma - poi ho avuto anche altre risposte, per cui devo valutare. Non è detto confermerò tutti, domani vedrete le scelte".

I granata appaiono in ripresa dopo i successi con Genoa e Fiorentina. "Le vittorie aiutano a migliorarsi - afferma - Mi aspetto che qual che si è visto con la Fiorentina si migliori contro il Verona".

Molto dipenderà, però, anche dalla squadra di Juric: "gioca bene, è una delle rivelazioni col Cagliari. Hanno meno punti di quelli che meritano, dobbiamo stare attenti", sostiene Mazzarri, che nonostante la vittoria domenica scorsa è stato contestato dai tifosi del Toro. "Rispetto tutte le opinioni, la cosa importante - replica - è che siano tutelati i miei giocatori".