Juve: Sarri, Champions porta via energie, mettiamoci una pezza

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - "La flessione dopo le partite di Champions è un riscontro, non un'opinione. Dobbiamo metterci una pezza". Maurizio Sarri teme che le fatiche dell'impegno europeo possano incidere sulla prestazione della sua Juventus domani contro l'Udinese. "Si è ripetuto più volte questo calo, quindi non è casuale - ha aggiunto -. La Champions porta via energie principalmente dal punto di vista mentale". (ANSA).