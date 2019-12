Da oggi il volo Ryanair Torino-Bristol

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Prende il via oggi la nuova rotta Ryanair Torino-Bristol. Il nuovo collegamento sarà servito dalla compagnia aerea irlandese su base settimanale, tutti i sabati fino al 28 marzo 2020. La partenza da Bristol è programmata alle 15:15 con arrivo a Torino alle 18:10; la ripartenza è prevista alle 18:35 con arrivo a Bristol alle 19:30 (ora locale).

"Questo collegamento ha una forte valenza incoming: il nuovo volo va incontro alle esigenze di viaggio dei visitatori britannici, che scelgono sempre più le località sciistiche italiane per le proprie vacanze invernali. La nostra vocazione di Aeroporto della neve, per la vicinanza con impianti di risalita di primo livello, soddisfa questo tipo di domanda", commenta Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport. La nuova rotta permette però anche ai piemontesi di visitare la destinazione britannica, designata dall'Unesco nel 2017 come Città del Film.