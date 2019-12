Calcio: Juve; Sarri, tridente solo in determinate condizioni

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - "Per far giocare insieme Ronaldo, Dybala e Higuain servono determinate condizioni che dobbiamo essere bravi a capire". Maurizio Sarri risponde così ai giornalisti che gli chiedono del tridente alla vigilia dell'impegno casalingo in campionato con l'Udinese.

"Una squadra è offensiva per mentalità, non per numero di attaccanti schierati - prosegue Sarri -. Io ad esempio penso che il modulo più difensivo sia il 3-4-3. Ci deve essere il presupposto che ci fa pensare di giocare con determinati giocatori". (ANSA).