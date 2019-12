Azimut, festa 50 anni in sua Avigliana

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Azimut Yachts chiude ad Avigliana, dove ha sede il quartier generale dell'azienda nautica, le celebrazioni per i suoi 50 anni. Da oggi chi arriva nella piccola cittadina all'imbocco della Val di Susa non potrà non notare l'originale installazione inaugurata oggi: un Azimut 43, storico modello del Cantiere, all'ingresso del paese, simbolo del legame che da sempre unisce il Gruppo, leader mondiale nella costruzione di magayacht, e il territorio.

L'inaugurazione nel giorno in cui il cantiere apre le porte ai lavoratori e ai loro famigliari per festeggiare i dipendenti con maggiore anzianità di servizio. "E' anche grazie al loro impegno che siamo diventati leader di fama mondiale - osserva il presidente del Gruppo Azimut Benetti, Paolo Vitelli - Ad Avigliana c'è il cuore pulsante della nostra realtà, non potevamo scegliere modo migliore per concludere i festeggiamenti. Speriamo di rappresentare motivo di orgoglio per questa città, di cui ci sentiamo parte integrante".